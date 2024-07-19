Трое детей, пострадавших при атаке на Севастополь, выписаны из больницы

Трое детей, пострадавших в Севастополе в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня, выписаны из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве для прохождения реабилитации, еще один подросток продолжает лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РДКБ министерства здравоохранения России.

Уточняется, что 13-летний мальчик отправится домой в регион (какой именно, не указывается), где продолжит курс реабилитации по месту жительства.

Другой 13-летний подросток и 8-летняя девочка, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения, переведены в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» РДКБ. Им помогают психологи и реабилитологи.

Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Минздрава России Антон Нарбутов рассказал, что благодаря применению малоинвазивных методов хирургического лечения, удалось приступить к ранней активизации пациентов и к более ранней реабилитации. По его словам, сейчас все дети находятся в стабильном состоянии и идут на поправку.

В РДКБ на лечении в профильном отделении пока остается один 15-летний мальчик, 15 июля ему была проведена операция на сосудах и нервах голени.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверо спасти не удалось, в том числе двое детей.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.