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Петербуржца приговорили к сроку в ИК строгого режима за татуировку со свастикой

В Петербурге мужчина получил срок 2,5 года за татуировку со свастикой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд вынес приговор мужчине, который снял футболку и показал всем окружающим татуировку с символом нацистской Германии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, на одной из спортивных площадок города россиянин таким образом сделал рисунок обозримым для окружающих. Помимо этого, он сделал фото, на котором заметен участок кожи со свастикой и опубликовал его в Telegram-канале.

Россиянин свою вину признал, но позже заявил, что вину не признает, «ничего общего с фашизмом не имеет». В результате вину он признал частично.

Суд приговорил его к лишению свободы на срок 2,5 года. Отбывать его мужчина будет в ИК строгого режима. Известно, что за некоторое время до инцидента мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Это первый в истории Петербурга приговор по статье о неоднократной пропаганде нацистской символики.

Ранее россиянин продемонстрировал нацистскую татуировку на пляже и получил 15 суток ареста.

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