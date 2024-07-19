В части Дагестана ввели временные ограничения подачи электроэнергии

Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Дагестане из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге России. Об этом сообщает минэнерго республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что временные ограничения потребления электроэнергии ввели из-за перегруза сечения «Волгоград — Ростов». Отключенная мощность составила 69,6 МВт.

«После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме», — говорится в публикации.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Минэнерго Дагестана.

16 июля губернатор Ставропольская края Владимир Владимиров сообщал о введении временного ограничения потребления электроэнергии в регионе после сбоя на Ростовской АЭС.

Незадолго до этого сообщалось, что в Крыму из-за жаркой погоды вводятся циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объёма потребляемой энергии.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сто улиц остались без света из-за аварии.