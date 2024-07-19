Причина глобального сбоя в Microsoft устранена

Первопричина глобального сбоя в системе Windows устранена, но его воздействие пока может наблюдаться в некоторых приложениях и службах. Об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что остаточное воздействие продолжает сказываться на некоторых приложениях и службах Microsoft 365.

«Мы проводим дополнительные мероприятия по устранению последствий», — сообщили в Microsoft.

19 июля во всем мире произошел сбой в системе Windows. Работа крупнейших аэропортов, банков, железнодорожных вокзалов, телеканалов и служб спасения оказалась парализована.

Массовые технические сбои зафиксировали в США, Австралии, Турции, Германии и Испании.

По данным телеканала ABC, техническая проблема связана с американской организацией по кибербезопасности CrowdStrike. Так, в Австралии она спровоцировала сбои в работе ноутбуков Microsoft — эти устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.

Россию глобальный технический сбой не коснулся.

Ранее в Минцифры заявили об отсутствии проблем у аэропортов из-за сбоя в Microsoft.