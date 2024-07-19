В Ростовской области отключают свет четвертый день подряд

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предупредил о новых временных ограничениях электроснабжения в регионе. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Энергетики предупреждают о новых временных отключениях», — заявил губернатор.

Голубев объяснил, что это связано с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме. По его словам, произошел перегруз сетей в связи с экстремально высоким потреблением.

По его словам, он поручил руководителям муниципалитетов организовать установку генераторов для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения. Кроме того, планируется организовать подвоз воды по заявкам жителей.

До этого «Донэнерго» сообщало, что в связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39°C и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы Юга испытывает существенные нагрузки. При нормализации режимов электроснабжение потребителей пообещали незамедлительно восстановить.

Ограничения электроснабжения в Ростовской области вводятся четвертый день подряд.

17 июля стало известно, что из-за аварии, вызванной аномальной жарой, 2,5 млн человек остались без электричества на юге России.

Ранее энергопотребление на юге РФ впервые в истории превысило зимние максимумы.