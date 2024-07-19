В Одесской области подожгли три военных автомобиля

Три автомобиля военных подожгли ночью в Одесской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Первый автомобиль подожгли в Одессе примерно в 22:40, повреждения получил автомобиль Kia. Никто не пострадал. Еще два авто подожгли в поселке Лиман возле жилого массива Радужный.

«Там подожгли сразу два автомобиля «Ниссан Навара» и «Рено Мастер», которые принадлежали военным», — говорится в сообщении.

Автомобили украинских военнослужащих не первый раз подвергаются нападениям на территории страны.

Накануне сообщалось, что сразу пять автомобилей, которые принадлежали солдатам ВСУ, были сожжены в Одессе. На предоставленных кадрах пожарный расчет пытается потушить горящую машину.

Украинские СМИ до этого сообщали о подобных инцидентах и в других городах страны. Поджоги были зафиксированы в Виннице, Днепре, Ровно и Харькове. В общей сложности были сожжены 10 машин украинских военных.

До этого в Ивано-Франковской области Украины сожгли машину военного.

Ранее на Украине жители поселка заблокировали дорогу военкомам.