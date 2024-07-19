Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича

Обвинение запросило 18 лет колонии для американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист проходит по делу о шпионаже.

18 июля суд закончил следствие по делу Гершковича о шпионаже и назначил прения сторон на следующий день.

Отмечалось, что в суд пришел генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, но в зал его не пустили.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

До этого в посольстве США в РФ заявили, что журналист The Wall Street Journal Гершкович не совершал никаких противоправных действий и не должен был быть арестован, Россия должна прекратить использовать таких, как Гершкович или Пол Уилан, в качестве разменной монеты, они должны быть немедленно освобождены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли сигналы по обмену журналиста WSJ Гершковича.