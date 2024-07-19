СК: среди напавших на депутата Матвеева в Самаре был подросток

После нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре задержали трех человек, среди которых оказался подросток. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ.

«Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны», — говорится в сообщении с уточнением, что следствие будет ходатайствовать об их аресте.

18 июля Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, сразу же получил удар в голову.

Судя по опубликованному видео с места происшествия, напавшие на парламентария были вооружены камнем и палкой.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в РФ собираются ужесточить наказание за организацию незаконной миграции.