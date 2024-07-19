Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК: среди напавших на депутата Матвеева в Самаре был подросток

СК: на депутата Матвеева в Самаре напали трое, и среди них был подросток

close
100%
Михаил Матвеев/VK

После нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре задержали трех человек, среди которых оказался подросток. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ.

«Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны», — говорится в сообщении с уточнением, что следствие будет ходатайствовать об их аресте.

18 июля Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, сразу же получил удар в голову.

Судя по опубликованному видео с места происшествия, напавшие на парламентария были вооружены камнем и палкой.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в РФ собираются ужесточить наказание за организацию незаконной миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами