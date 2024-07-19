Суд приговорил к 18 годам диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы россиянина Сергея Ержова, подорвавшего газопровод в Крыму в июне 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в 2022 году мужчину в Днепропетровской области завербовали сотрудники специальных служб Украины, он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего отправился в Крым.

В июне 2023 года СБУ передала Ержову инструкцию по изготовлению самодельной бомбы. Мужчина положил динамит на поверхности газопровода в Кореиз в Ялте и дистанционно взорвал его. На участке газопровода возник пожар.

Суд признал Ержова виновным. Он проведет 4 года в тюрьме, 12 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также обвиняемого обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям, в том числе о теракте.

Диверсанта задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках.