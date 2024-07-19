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В Башкирии неизвестный выстрелил в ребенка, стоявшего под козырьком подъезда

В Уфе неизвестный выстрелил в девочку, стоявшую под козырьком подъезда

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Bash.dtp.official/VK

В Уфе неизвестный выстрелил в девочку, которая вместе с подружками стояла под козырьком подъезда. Видео, снятое придомовой камерой наблюдения, разместил паблик Bash.dtp.official во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 июля в районе Шакша, на улице Касимовской. На кадрах девочки, на вид 10-12 лет, стоят около входа в подъезд и спокойно разговаривают. В какой-то момент одна из несовершеннолетних начинает громко кричать, вероятно, от боли из-за вошедшей в тело пули. Другие, испугавшись от непонимания, что происходит, подхватывают панику и тоже кричат. Затем в кадре появляется прохожий, дети быстро заходят в подъезд.

Очевидцы ЧП вызвали потерпевшей скорую помощь, девочке уже провели операцию по извлечению пули.

Хулигана ищут правоохранительные органы.

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