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Резервный борт вылетел за пассажирами экстренно севшего самолета в Красноярске

Борт Air India вылетел за пассажирами экстренно севшего самолета в Красноярске

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Global Look Press

Резервный борт авиакомпании Air India вылетел за пассажирами экстренно севшего в Красноярске самолета Boeing 777, летевшего из Дели в Сан-Франциско. Об этом сообщили в Росавиации, передает РИА Новости.

Резервный борт вылетел в российский город в 08:30 мск 19 июля.

Руководитель Красноярского МТУ Росавиации (https://t.me/favt_ru) Пётр Клундук рассказал, что пассажиры самолета Air India обеспечены едой, им оказывается вся необходимая помощь.

Самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. На борту лайнера сработали датчики задымления. Пожара или задымления в самолете обнаружено не было. На борту Boeing 777 находилось 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке. Пассажиров разместили в зале вылетов международных авиалиний, где у них был доступ к пище и напиткам.

Ранее в Армении упал самолет Ан-2.

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