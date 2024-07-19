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В Армении упал самолет Ан-2

МВД Армении: самолет Ан-2 потерпел крушение у города Егвард в Котайке

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Армении у города Егвард в Котайке потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в 09:30 по местному времени (8:30 мск) от граждан. К месту происшествия направилась оперативная группа.

Работы по ликвидации последствий координирует исполняющий обязанности замглавы МВД Егор Карапетян.

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян уточнил, что упавший самолет был учебно-тренировочным и состоял на балансе ведомства.

Днем 10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря у поселка Камское Устье в Татарстане. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, а на его борту находились четыре человека, в числе которых был один несовершеннолетний. При падении самолет загорелся.

В оперативных службах заявляли, что основными причинами происшествия могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.

До этого самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Бурятии. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.

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