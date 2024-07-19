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Россиянам объяснили, безопасно ли стоять у окна во время грозы

Специалист Гринин: стоять у окна во время грозы не рекомендуется

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Молния вряд ли попадет в человека, который находится на балконе или у окна, однако, во время грозы лучше не стоит стоять там. Об этом »Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Специалист напомнил, что в многоквартирных домах есть системы защиты от грозы, которые отводят удар молнии.

«Кроме того, обычно молния бьет в наиболее высокую точку. Что касается тех, кто любит снимать грозу из окон или с балкона на телефон, разряд теоретически может попасть в электронный прибор. Вероятность этого выше, чем попадание молнии владельцу в голову, но все-таки не велика. Однако стоять там во время грозы в принципе все же не рекомендуется», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что большая опасность возникает в ветреную погоду. По словам Гринина, сильный ветер может захлопнуть и разбить открытое окно, что может повредить стоящему рядом человеку. Аналогичная ситуация может сложиться и с балконной дверью, заключил эксперт.

19 июля на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грозы. При «оранжевом» уровне погодной опасности имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. До 21:00 пятницы в Москве и Подмосковье местами ожидается ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее в Сочи призвали избегать пляжей из-за грозы.

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