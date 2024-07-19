Задержанный за подготовку теракта в Ессентуках заявил, что следовал приказам ИГ

Мужчина, планировавший совершить теракт в Ессентуках, на допросе признался, что дал присягу «Исламскому государству» (организация запрещена в России) и следовал его приказам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоматериал Федеральной службы безопасности России.

На видеоролике также показано, как сторонник ИГ закупается на строительном рынке, фотографирует плакаты на автовокзале и заходит в арендованный гараж.

Также представлены кадры задержания. Силовики подсечкой валят подозреваемого на дорогу и надевают наручники.

По данным ФСБ, мужчина намеревался совершить теракт на автовокзале Ессентуков с применением самодельной бомбы. Для этого он изучил, в какое время там собирается больше всего людей, и подобрал место закладки динамита.

После совершения теракта злоумышленник хотел выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Благодаря действиям силовиков потенциального террориста удалось своевременно выявить и задержать. По месту жительства мужчины были найдены пропагандистские материалы террористического характера. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее стало известно о причастности россиян к теракту в «Крокусе».