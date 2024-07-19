ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках Ставропольского края, где выходец из Центральноазиатского региона намеревался устроить взрыв на автовокзале, его задержали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что теракт готовил член запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

«Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства. [Он] провел разведку автовокзала, изучил время скопления людей, подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы», — отметили в ведомстве.

После совершения преступления мужчина планировал выехать в Сирию для вступления в ряды террористов. Его своевременно выявили и задержали.

«Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту жительства обнаружены пропагандистские материалы террористического характера», — добавили в ФСБ.

Возбуждено дело по статье о теракте.

До этого сообщалось, что спецслужбы ДНР предотвратили теракт против представителей органов власти, который организовало одно из запрещенных в России украинских формирований.

Ранее стало известно о причастности россиян к теракту в «Крокусе».