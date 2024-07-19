В Белгородской области от последствий удара ВСУ умер подросток

Умер 16-летний подросток, пострадавший 11 июля в результате ударов Вооруженных сил Украины по детской площадке в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что на площадку, где сидели пять подростков, упало взрывное устройство. На протяжении недели врачи пытались спасти 16-летнего мальчика, получившего серьезные ранения.

По словам Гладкова, у пациента дважды останавливалось сердце. Тяжесть состояния мальчика не позволила переправить его в Москву. Несмотря на все предпринятые врачами меры, сохранить жизнь подростку не удалось, рассказал губернатор.

Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Утром 19 июля министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, а также над Белгородской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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