В Харькове на Украине произошли взрывы

В Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов. Возможно, за пределами города», — говорится в публикации.

18 июля телеканал сообщал о взрывах в пригороде украинского Днепра.

До этого российские военнослужащие ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. Также ВС России нанесли два удара в направлении нефтеперерабатывающего завода Кременчуга, произошел сильный взрыв. Второй удар был нанесен в направлении вагоностроительного завода — в другой стороне города. После прилета туда выехали несколько карет скорой помощи. Лебедев уточнил, что на территории завода ремонтировали тяжелую гусеничную технику.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.