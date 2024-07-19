В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

При оранжевом уровне погодной опасности имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. До 21:00 пятницы в Москве и Подмосковье местами ожидается ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что погода в Москве в предстоящие выходные улучшится. При этом до конца недели в столице будет сохраняться переменная облачность с кратковременными локальными дождями.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в свою очередь говорил, что «классическая» июльская погода вернется в Москву 21 июля. Он отметил, что пока в столице держится погода, больше характерная для Ростова-на-Дону и Краснодара, а в начале месяца наблюдалась волгоградская и астраханская температура воздуха.

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