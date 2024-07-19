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Российского адвоката задержали за посредничество при передаче взятки в 12 млн рублей

В Приморье адвоката задержали за посредничество при передаче взятки

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Алексей Никольский/РИА Новости

Адвоката из Приморья подозревают в том, что он стал посредником в передаче крупной взятки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина убедил одного из местных бизнесменов передать через него более 12 миллионов рублей. В свою очередь адвокат планировал передать их сотрудникам правоохранительных органов, которые могут способствовать отказу от иска.

Причиной стал участок площадью 70 тысяч квадратных метров. На этой территории предприниматель хотел возвести дилерский центр и продавать машины. В рамках иска суд мог признать договор купли-продажи участка недействительным.

Бизнесмен передал деньги адвокату, но часть из них была муляжом. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого в Махачкале следователь попытался обжаловать штраф за взятку и лишился свободы. Мужчину поймали во время передачи денег, суд назначил ему штраф в размере 2,3 миллиона рублей. Он подал жалобу, но в Верховном суде решили, что в прошлый раз наказание было недостаточным, поэтому фигурант получил срок три года в колонии общего режима.

Ранее в Петербурге арестовали замглавы района по делу о крупной взятке.

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