В Липецке мужчина открыл стрельбу по работникам, ремонтировавшим теплотрассу

Жителя Липецка подозревают в том, что он стрелял по человеку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Индустриальной улице. По версии следствия, владелец квартиры на восьмом этаже взял пневматический пистолет и открыл стрельбу по рабочим, которые ремонтировали теплотрассу. В результате россиянин попал одному из слесарей в живот. Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли. По какой причине местный житель выстрелил, неизвестно.

Во время обысков в загородном доме подозреваемого нашли оружие, из которого стреляли.

«Кроме пневматического ружья у него изъято огнестрельное оружие и боеприпасы», – поделились в ведомстве.

На данный момент мужчина находится под стражей. Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия.

По словам губернатора города Игоря Артамонова, в момент инцидента рабочие готовили теплотрассу к зиме. У пострадавшего остались двое детей.

Ранее неизвестный устроил стрельбу из окна дома в Красноярске.