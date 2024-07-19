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В России блогеров с 10 тысячами подписчиков могут обязать передавать данные в Роскомнадзор

РИАН: блогеров с 10 тысячами подписчиков могут обязать передавать данные в РКН

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Depositphotos

Российские законодатели намерены обсудить норму, обязывающую блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии у них 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что поскольку между собой уравниваются требования к операторам связи и требования к администраторам мессенджеров, то требование к последним тоже должно заключаться в верификации абонентов. По словам источника, за нарушение, то есть непередачу данных в Роскомнадзор, может грозить блокировка канала.

Такие поправки к проекту об ужесточении условий выдачи SIM-карт могут обсудить в нижней палате парламента в профильном комитете по информполитике до конца сессии. Проект рассчитывают принять до конца этой сессии Госдумы.

15 июля в Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается предусмотреть правило, чтобы авторы публичных каналов с аудиторией более 1000 человек передавали сведения о себе в Роскомнадзор. За несоблюдение автора могут привлечь к административной ответственности (уголовная ответственность за многократное неисполнение), запретить размещать рекламу, а также канал могут заблокировать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее общественник назвал «серые» SIM-карты угрозой безопасности россиян.

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