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Попадание в список экстремистов не грозит за деяния небольшой тяжести

Росфинмониторинг: занесение в экстремисты не грозит за легкие деяния

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Дополнительные предложения правительства о включении лиц в список террористов и экстремистов не включают преступления небольшой тяжести. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

На прошлой неделе в электронной базе данных Государственной думы появился законопроект правительства, направленный на борьбу с финансированием экстремистской деятельности в рамках действующего законодательства. Поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривают включение преступлений, совершенных по мотивам ненависти, в перечень оснований для включения лиц или организаций.

Герман Негляд отметил, что в этом списке отсутствуют преступления небольшой тяжести, а есть лишь серьезные уголовные нарушения. Он также добавил, что законопроект будет обсуждаться в Государственной думе, и он надеется на его принятие как в первом чтении, так и в последующих чтениях, что позволит продолжить дискуссию на площадке Госдумы.

Ранее Росфинмониторинг попросил предоставлять ему дополнительные данные лиц из списка террористов.

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