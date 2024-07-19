В Рособрнадзоре решили вопрос насчет проведения ЕГЭ-2025

В 2025 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет по старым правилам, вне зависимости от того, будет ли предложена альтернатива. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пусть школьники не переживают, вопрос закрыт <...> Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме, учились, готовились, а тут кто-то решил неожиданно все поменять», — заявил Музаев.

Глава ведомства добавил, что в Рособрнадзоре заблаговременно, за два года до тестирования и экзаменов будут предупреждать о планах изменить что-либо в процессе.

Также Музаев поделился мнением насчет возможности как-либо радикально изменить существующее положение и внедрить в ЕГЭ серьезные изменения.

До этого исследование образовательной онлайн-платформы Умскул, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство (60%) опрошенных школьников проголосовали против идеи отмены ЕГЭ.

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