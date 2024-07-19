Стало известно, когда вылетит резервный борт Air India в Красноярск

Самолет авиакомпании Air India, совершивший экстренную посадку в Красноярске, планирует вылететь в Сан-Франциско в 18:15 местного времени (14:15 по московскому времени). Об этом пишет ТАСС.

При этом прибытие резервного самолета в Красноярск ожидается в 16:15 по местному времени (12:15 по московскому времени), сообщили представители международного аэропорта Красноярск.

«Прибытие резервного борта из Дели для вывоза пассажиров рейса Air India ожидается в 16:15 красноярского времени (12:15 мск. — прим. ТАСС). Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15 (14:15 мск)», — говорится в официальном заявлении.

Изначально прибытие резервного самолета было запланировано на 14:00 местного времени (10:00 мск).

«Экипаж воздушного судна размещен в гостиницах аэропорта и города Красноярска», — добавили в аэропорту. Пассажиры все еще находятся в международном зале вылета аэропорта, им предоставляются питание и напитки.

По данным Росавиации, самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. Информация указывает на то, что датчики задымления сработали на борту лайнера. Ведомство подчеркнуло, что пожара или задымления в самолете не обнаружено. На борту Boeing 777 находилось 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке.

Ранее в Забайкальском крае при аварийной посадке самолета Ан-2 пострадали шесть человек.