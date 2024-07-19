В Чили произошло мощнейшее землетрясение

В Чили было зафиксировано землетрясение с магнитудой 7,3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 43 км к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, где проживает примерно 2 тыс. человек.

Глубина очага составляла 128 км. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

3 июля также произошло землетрясение в Чили. Эпицентр землетрясения располагался в 70 километров к юго-востоку от города Калама с населением около 143 тыс. человек. Город расположен в глубине северной части страны, поэтому землетрясение не создало риска формирования цунами. Глубина залегания очага землетрясения составила приблизительно 105 километров.

Чили является очень сейсмоопасной страной, там произошло самое сильное землетрясение из когда-либо зарегистрированных — Великое Чилийское землетрясение, которое по-другому называют еще Вальдивским. Эта природная катастрофа произошла 22 мая 1960 года. На сегодняшний день землетрясение считается самым мощным из всех, что когда-либо происходили на Земле.

Ранее в Италии произошло землетрясений вокруг супервулкана.