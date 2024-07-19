Центр Одессы остался без воды

Мэр города Одессы Геннадий Труханов сообщил, что жители центральной части города временно лишатся водоснабжения из-за разрыва главной водопроводной трубы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что чугунные трубы более подвержены изменениям температуры и требуют более длительного ремонта. Для восстановительных работ привлечены все аварийные бригады компании «Инфоксводоканал», которые будут действовать круглосуточно.

«Без водоснабжения остаются жители Приморского района (включая центральную часть города) и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы, Хаджибейского и Киевского районов (там возможно снижение давления)», — предупредил градоначальник.

Планируется восстановить водоснабжение к 12:00 19 июля.

На протяжении последних дней по всей Украине сохраняется жара. В южных и восточных регионах страны температура поднималась до 40°С.

«Укрэнерго» также сообщило, что на Украине не работает ни одна теплоэлектростанция.

16 июля сообщалось, что в Днепре перестала работать половина светофоров.

Ранее в Раде предложили украинцам альтернативу кондиционерам в виде колодцев.