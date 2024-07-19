Следствие по теракту в «Крокусе» продлено

Басманный суд Москвы продлил сроки проведения следственных действий по террористическому акту в концертном зале «Крокус Сити Холл» до 22 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Срок предварительного следствия продлен <...> до 22 сентября 2024 года», — указано в решении суда.

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Одновременно всем фигурантам дела был продлен срок ареста до 22 августа.

До этого МЧС раскрыло обстоятельства поджога «Крокуса» в день теракта.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед выступлением группы «Пикник» ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при теракте в «Крокусе» до сих пор остаются в больницах.