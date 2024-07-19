В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов и аэропорта

В Турции лесной пожар, разгоревшийся под воздействием сильного ветра, достиг населенных пунктов, и для его тушения задействованы самолеты и вертолеты. Об этом сообщил телеканал A Haber.

По данным, возгорание началось в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир во второй половине дня.

«Продолжается тушение лесного пожара. Силами семи самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четырех бульдозеров, четырех наземных команд и многочисленных пожарных из главного управления лесного хозяйства предпринимаются усилия по тушению пожара, который вспыхнул в лесном массиве в районе Зафер», — говорится в сообщении.

На месте работают два вертолета с ночным видением. В настоящее время огонь высотой в несколько метров продолжает распространяться под действием ветра, достигая населенных пунктов.

Из-за пожара произошли проблемы с функционированием международного аэропорта.

Измир — третий по численности населения город в Турецкой Республике и второй по величине порт страны после Стамбула.

Ранее 17 человек пострадали при возгорании судна у побережья турецкого курорта.