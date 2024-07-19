Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов и аэропорта

A Haber: лесной пожар в турецком Измире дошел до населенных пунктов

close
100%
Giorgos Moutafis/Reuters

В Турции лесной пожар, разгоревшийся под воздействием сильного ветра, достиг населенных пунктов, и для его тушения задействованы самолеты и вертолеты. Об этом сообщил телеканал A Haber.

По данным, возгорание началось в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир во второй половине дня.

«Продолжается тушение лесного пожара. Силами семи самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четырех бульдозеров, четырех наземных команд и многочисленных пожарных из главного управления лесного хозяйства предпринимаются усилия по тушению пожара, который вспыхнул в лесном массиве в районе Зафер», — говорится в сообщении.

На месте работают два вертолета с ночным видением. В настоящее время огонь высотой в несколько метров продолжает распространяться под действием ветра, достигая населенных пунктов.

Из-за пожара произошли проблемы с функционированием международного аэропорта.

Измир — третий по численности населения город в Турецкой Республике и второй по величине порт страны после Стамбула.

Ранее 17 человек пострадали при возгорании судна у побережья турецкого курорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами