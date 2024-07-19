Над Курской областью сбили семь украинских дронов

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в небе над регионом были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Наши бойцы ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Благодарю за защиту», — говорится в сообщении.

Позднее глава региона сообщил, что уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат.

По данным Telegram-канала SHOT, над городом Курском прогремела серия взрывов, а силы ПВО сбили украинские беспилотники.

По словам местных жителей, прозвучали от семи до 10 взрывов, в настоящее время информации о последствиях и пострадавших нет.

До этого на территории всей Курской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Опасность атаки беспилотников также объявили на всей территории Белгородской области.

Ранее от атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое мирных жителей.