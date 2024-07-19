Еще в одном западном регионе РФ объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что для отражения возможной атаки были приведены в готовность силы и средства противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Telegram-канала SHOT, над городом Курском прогремела серия взрывов, а силы ПВО сбили украинские беспилотники.

По словам местных жителей, прозвучали от семи до 10 взрывов, в настоящее время информации о последствиях и пострадавших нет.

До этого опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области.

16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти Белгородской области решили ограничить въезд в 14 населенных пунктов, где наблюдается крайне сложная оперативная обстановка.

Ранее от атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое мирных жителей.