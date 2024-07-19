Боец ММА избил туриста в аэропорту Внуково

Боец ММА Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash и опубликовал соответствующие кадры.

Причиной конфликта послужило, по версии спортсмена, то, что мужчина вместе со своей семьей не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта.

Пострадавший же рассказал журналистам, что несколько часов назад боец ММА в аэропорту начал на него кричать и материться, а после и вовсе пустил в ход кулаки. Вместе с бойцом, по предварительным данным, в драке участвовал сотрудник Внуково — водитель, который его вез.

Ларкина задержали, как и шофера гольф-кара. У них взяли показания, а после отпустили домой.

Друзья спортсмена, которые были рядом во время конфликта, сбежали с места событий до прибытия полицейских.

Ларкин является спортсменом промоушена RCC Hard. На сайте Федерации бокса России говорится, что Ларкин родился в 1995 году в городе Орле. Он выступает в средней весовой категории. Боец дебютировал в профессиональном боксе в феврале 2020 года.

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