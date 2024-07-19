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По всей Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС Белгородской области: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА

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Shutterstock

По всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

18 июля двое жителей Белгородской области были ранены из-за атаки дронов ВСУ по двум населенным пунктам.

16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти Белгородской области решили ограничить въезд в 14 населенных пунктов, где наблюдается крайне сложная оперативная обстановка. Запрет коснется трех населенных пунктов в Белгородском районе и одного села в Борисовском районе. Также доступ ограничат в два населенных пункта в Грайворонском городском округе, пять населенных пунктов в Шебекинском городском округе и три села в Краснояружском районе.

Ранее Гладков сообщил о проблемах со здоровьем.

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