Мьянма хочет запустить прямые рейсы из Москвы

В правительстве Мьянмы обсуждают запуск прямых рейсов в Москву при росте числа туристов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аппарат премьер-министра страны.

«Ранее планировали запустить прямые рейсы в Москву. Но на тот момент было очень мало туристов, поэтому остановились на Новосибирске. Если приток туристов увеличится, то обсуждение запуска прямого сообщения с Москвой возобновится», — заявили в правительстве Мьянмы.

На данный момент существуют только рейсы из Новосибирска в столицу страны Янгон с остановкой в Мандалае и обратно. Визовый режим для россиян достаточно мягкий — в Мьянме можно находиться до 30 дней без визы в рамках пилотного проекта, продленного на 2025 год.

Обсуждается также возможность полной отмены визового режима. В АТОР также заявили, что Мьянма заинтересована в туристах из России.

По данным министерства отелей и туризма Мьянмы, в 2023 году страну посетили 1,3 млн иностранцев, что в пять раз больше, чем в 2022 году. Туристический интерес к Мьянме растет и среди россиян: в 2023 году число их визитов возросло до более 3 тыс., что в три раза превышает предыдущий год. Основные туристические направления в стране — Янгон, Мандалай и Баган. В некоторых местах теперь принимаются карты «Мир».

Ранее полиция задержала трех нудистов во время рейда по сочинским пляжам.