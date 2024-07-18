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Стало известно, сколько человек было в аварийно севшем в Красноярске самолете

РИА: на борту севшего в Красноярске самолета Air India было 252 человека

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Depositphotos

Более 250 человек находились на борту самолета авиакомпании Air India, экстренно севшего в Красноярске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Всех пассажиров высаживают <...>. Всего на борту было 252 человека», — сказал источник агентства.

Он добавил, что медицинская помощь никому из пассажиров и членов экипажа не потребовалась.

Вечером 18 июля самолет авиакомпании Air India, следующий из индийской столицы Нью-Дели в американский город Сан-Франциско, запросил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Причиной послужил сработавший на борту датчик задымления.

Позже воздушное судно успешно приземлилось в российском городе. Как рассказали в пресс-службе местного аэропорта, самолет сел без каких-либо сложностей.

10 июля пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявила, что в Самаре экстренно приземлился пассажирский самолет. Лайнер следовал из турецкого города Антальи в Казань, однако во время полета члены экипажа зафиксировали на борту техническую неисправность.

Ранее в Забайкальском крае при аварийной посадке самолета Ан-2 пострадали шесть человек.

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