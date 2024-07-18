Самолет из Индии в США экстренно сел в Красноярске

Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, экстренно сел в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту Красноярска подчеркнули, что самолет приземлился без каких-либо сложностей, его уже ставят на стоянку.

В публикации подчеркнули, что причиной экстренной посадки послужил сработавший датчик задымления.

До этого стало известно, что борт авиакомпании Air India, следующий по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска.

13 июля самолет Sukhoi Superjet 100 из Нижневартовска, запросивший экстренную посадку из-за технических неполадок, штатно приземлился в Минводах.

В июне грузовой самолет компании Polar Air Cargo совершил неотложную посадку в международном аэропорту Нарита в Японии после того, как пилот сообщил о возможном возгорании в двигателе.

Накануне в Японии сразу два новейших истребителя F-35 совершили экстренную посадку. В связи с инцидентом взлетно-посадочная полоса аэропорта также была закрыта. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.