Самолет, летящий из Индии в США, запросил посадку в российском аэропорту

Борт авиакомпании Air India, следующий по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту подчеркнули, что службы авиагавани находятся в полной готовности.

13 июля самолет Sukhoi Superjet 100 из Нижневартовска, запросивший экстренную посадку из-за технических неполадок, штатно приземлился в Минводах.

В июне грузовой самолет компании Polar Air Cargo совершил неотложную посадку в международном аэропорту Нарита в Японии после того, как пилот сообщил о возможном возгорании в двигателе.

Американский грузовой лайнер вылетел из Токио в Лос-Анджелес в 10 утра по местному времени (04:00 по московскому времени). Однако вскоре пилот уведомил о возможном возгорании в двигателе и запросил экстренную посадку.

Накануне в Японии сразу два новейших истребителя F-35 совершили экстренную посадку. В связи с инцидентом взлетно-посадочная полоса аэропорта также была закрыта. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.