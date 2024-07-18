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На депутата Госдумы в Самаре напали мигранты

Депутат Госдумы Матвеев заявил, что в Самаре на него напали мигранты

Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Матвеев подчеркнул, что трое мигрантов шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, то сразу же получил удар в голову.

Депутат подчеркнул, что одного из мигрантов удалось задержать.

До этого житель Апатитов Александр Быданов, которого обвиняют в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил в больнице, что готов принести извинения главе региона за свои действия.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. В задержании, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, главную роль сыграл сотрудник Росгвардии. Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Ранее мигрант напал на двух женщин возле кафе в Петербурге.

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