В Москве пройдет фестиваль «Фиолетовый движ»

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» 27 июля пройдет фестиваль «Фиолетовый движ», в рамках которого всех желающих научат основным приемам ораторского искусства, сообщается на сайте mos.ru.

Для гостей проведут образовательные игры, конкурсы, квесты и музыкальные выступления.

Также на фестивале пройдут дебаты финалистов и победителей молодежного проекта по развитию навыков дискуссионного мастерства «Дебаттл».

«На нашем фестивале москвичи и гости столицы смогут не только весело провести время на природе, но и получить новые знания и навыки в искусстве дебатов и аргументации», — рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Одной из главных активностей фестиваля станет квест, в котором участники пройдут 9 различных станций, осваивая навыки ораторского искусства.

Проект «Дебаттл» — это городская площадка, где молодежь обучается искусству публичных выступлений, аргументации и ораторскому мастерству.