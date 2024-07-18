Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине осудили военного за расправу над жителем, поддержавшим РФ

«Страна.ua»: бойца ВСУ лишили свободы за расправу над поддержавшим РФ жителем

close
100%
Reuters

Суд на Украине приговорил военнослужащего к девяти годам лишения свободы за расправу над жителем Харьковской области, поддержавшим РФ. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что соответствующее решение принял суд в Полтавской области. Инстанция посчитала, что солдат действовал умышленно и осознавал последствия своего решения. По данным следствия, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мирного гражданина из-за личной неприязни.

Как рассказали журналисты, нападение произошло в селе Копанки в 2022 году. Военный во время прохождения службы жил на территории этого населенного пункта.

В один из дней в дом солдата пригласили местного жителя, который должен был заколотить окно и дверь. Работник выполнил поставленные задачи, после чего начал беседовать с военнослужащим. В ходе разговора он признался, что «поддерживает РФ и не уважает ВСУ».

«Солдат сделал дважды выстрелы в воздух из автомата АК-74, чтобы напугать сельчанина и вынудить уйти. Однако тот продолжил говорить», — уточняется в публикации со ссылкой на материалы дела.

В результате боец ВСУ выстрелил мирному гражданину в голову.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) заочно осудили командира «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами