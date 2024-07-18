На Украине осудили военного за расправу над жителем, поддержавшим РФ

Суд на Украине приговорил военнослужащего к девяти годам лишения свободы за расправу над жителем Харьковской области, поддержавшим РФ. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что соответствующее решение принял суд в Полтавской области. Инстанция посчитала, что солдат действовал умышленно и осознавал последствия своего решения. По данным следствия, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мирного гражданина из-за личной неприязни.

Как рассказали журналисты, нападение произошло в селе Копанки в 2022 году. Военный во время прохождения службы жил на территории этого населенного пункта.

В один из дней в дом солдата пригласили местного жителя, который должен был заколотить окно и дверь. Работник выполнил поставленные задачи, после чего начал беседовать с военнослужащим. В ходе разговора он признался, что «поддерживает РФ и не уважает ВСУ».

«Солдат сделал дважды выстрелы в воздух из автомата АК-74, чтобы напугать сельчанина и вынудить уйти. Однако тот продолжил говорить», — уточняется в публикации со ссылкой на материалы дела.

В результате боец ВСУ выстрелил мирному гражданину в голову.

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