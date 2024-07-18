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В ДНР три сотрудника «Воды Донбасса» подорвались на украинской мине

Пушилин: три работника «Воды Донбасса» погибли при подрыве машины на мине в ДНР

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Три сотрудника государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса» погибли в результате наезда служебного автомобиля на противотанковую мину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Зеленый Гай, расположенном в Волновахском муниципальном округе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Он рассказал, что на мине подорвалась машина «УАЗ Фермер». В ее салоне находились мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения.

«Погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса», — подчеркнул Пушилин.

Также глава республики рассказал, что за день украинские войска семь раз обстреляли территорию региона. Всего по местным населенным пунктам было выпущено около 15 снарядов.

Из-за действий бойцов ВСУ в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки оказались повреждены семь жилых домостроений. Кроме того, украинские военные нанесли урон одной из линий электропередачи (ЛЭП) в Горловке.

Утром 18 июля мэр этого города Иван Приходько заявил, что из-за атаки со стороны ВСУ пять населенных пунктов остались без электричества. Свет отключился в поселке шахты имени Гагарина, поселке Кирова, поселке Комарова, жилом массиве «Комсомолец» и поселке Ртутного комбината.

Ранее украинский дрон атаковал маршрутный автобус в Донецке.

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