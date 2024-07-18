The Moscow Times и Фонд Карнеги признаны нежелательными в России

Министерство юстиции РФ внесло издание The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) и Фонд Карнеги за Международный Мир (организация включена Минюстом в список иноагентов) в реестр неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В соответствующем перечне уточняется, что распоряжение Минюста РФ о признании The Moscow Times нежелательной организацией было подписано 17 июля. На следующий день ведомство издало аналогичное распоряжение в отношении Фонда Карнеги за Международный Мир.

10 июля Генеральная прокуратура РФ также признала The Moscow Times нежелательной в стране неправительственной организацией. В заявлении подчеркивалось, что издание базируется в столице Нидерландов и публикует материалы на русском и английском языках. При этом прокуратура посчитала, что целью The Moscow Times является дискредитация решений российского руководства.

Фонд Карнеги за Международный Мир, в свою очередь, прекратил работу на территории РФ в сентябре 2022 года. Решение было принято в соответствии с распоряжением Минюста РФ от 8 апреля того же года.

Ранее две неправительственные организации из Германии и Великобритании признали нежелательными на территории РФ.