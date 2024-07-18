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Россиянам объяснили, как защитить свое имущество от мошенников

Специалист Власов: внимательное оформление документов защитит от мошенников

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Shutterstock

Россиянам важно внимательно оформлять документы, чтобы злоумышленники не могли завладеть их квартирой. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Он отметил, что мошенники могут попросить граждан подписать договор под видом поощрения или оказания какой-либо услуги, при этом на самом деле в документе может идти речь о передаче имущества. Аналогичный обман они могут проворачивать и с оказанием медицинских услуг, добавил эксперт.

Помимо этого, мошенники могут украсть личные данные пользователя на «Госуслугах» и таким образом получить возможность распоряжаться чужим имуществом. В связи с этим специалист советует не сообщать личную информацию в разговоре с незнакомцами.

«Могут звонить якобы для перерасчета электроэнергии или коммунальной платы. Могут также представляться сотрудниками Соцфонда: как будто вам положен дополнительный пенсионный стаж, и чтобы разобраться, нужно зайти на «Госуслуги» и сказать им код подтверждения. Как только вам говорят, что сейчас отправят код на телефон и его нужно будет назвать, — сразу кладите трубку», — заключил Власов.

Накануне юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.Ru», что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги», завладев электронной цифровой подписью жертвы. По ее словам, для махинации с недвижимостью мало иметь доступ к цифровой подписи, нужно получить и доступ и к документам настоящего владельца подписи — паспорту, СНИЛС, ИНН.

Ранее юрист рассказал, как не допустить продажи квартиры мошенниками через «Госуслуги».

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