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Названо число преступлений, совершенных наемниками ВСУ в Харьковской области

Харьковская ВГА: наемники ВСУ совершили более 50 военных преступлений в регионе

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Mstyslav Chernov/AP

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершили более 50 военных преступлений на территории Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгения Лисняка.

«Центром фиксации военных преступлений <...> уже зафиксировано свыше полусотни эпизодов военных преступлений, совершенных иностранными наемниками на территории Харьковской области», — рассказал источник агентства.

В частности, сотрудники Управления внутренних дел (УВД) ВГА региона узнали о противоправной деятельности французских наемников. Их подозревают в похищении женщин из сел Лукьянцы и Глубокое.

Кроме того, граждане Франции совместно с бойцами батальона «Кракен» организовывали рейды на некоторые населенные пункты. Их целью была конфискация личного имущества жителей по фиктивным обвинениям, подчеркнул Лисняк.

18 июля заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области сообщил о возбуждении уголовных дел из-за обстрелов региона со стороны ВСУ. Он уточнил, что дела были заведены по статьям о геноциде и применении запрещенных методов ведения боевых действий.

Ранее в Харьковской области выявили несколько сотен предполагаемых военных преступников.

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