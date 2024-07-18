Суд арестовал машину генерала Шамарина, обвиняемого по делу о взятке

Начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в размере около 32 млн рублей, отстранили от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерал-лейтенанта Игоря Дюкина.

По словам юриста, его клиента отстранили от должности еще в мае. Его «вывели за штат», и теперь он числится за Генеральным штабом ВС РФ.

«Суд арестовал автомобиль нашего подзащитного, а его зарплатная карточка заблокирована», — добавил источник агентства.

Дюкин уточнил, что Шамарин приобрел машину в кредит.

Начальника главного управления связи ВС РФ задержали в мае 2024 года. Следователи выяснили, что в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал-лейтенант получил от генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и Елены Гришиной крупную взятку. Взамен он должен был предоставить обществу общее покровительство и возможность увеличить объемы поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд министерства обороны РФ.

26 июня российское военное ведомство подало иск против ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» на сумму 38,8 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.

При этом 18 июля военный суд продлил арест Шамарину, до этого отправленному в СИЗО. Он останется под стражей до 21 октября.

Ранее в РФ после девяти лет розыска осудили фигуранта дела о хищениях средств министерства обороны.