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Губернатор Подмосковья проверил ход строительства дороги от Павловской Слободы до М-9

Губернатор Воробьев: в Подмосковье в этом году откроются 35 дорожных объектов

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Дорога от Павловской Слободы до М-9 «Балтия» является важным объектом для жителей поселка в Истре и для учащихся Техлицея, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время проверки хода строительства дороги, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Губернатор отметил, что строительство дороги ведется в 2 этапа в соответствии с задачами нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Строим двухполосную дорогу длиной 2,6 км, чтобы люди могли сюда добираться напрямую со скоростного шоссе. Благодаря этому разгрузим уже существующие дороги в Павловской Слободе, сделаем дополнительный выезд на федеральную трассу и проезд в сторону области и Москвы», — рассказал губернатор.

Он добавил, что рабочее движение планируется открыть раньше срока, в декабре 2024 года (изначальный план 1 сентября 2025 года).

Воробьев подчеркнул, что на втором этапе будут построены 3 новых моста через реку Белянку и будет произведена реконструкция развязки на пересечении с М-9 «Балтия».
В 2023 году в Павловской Слободе открылась первая дорога, которая соединила улицы Ленина и Академическую.

Воробьев добавил, что первый этап строительства завершен на 87%.

Он отметил, что сейчас в Подмосковье ведутся работы на 53 объектах по федеральной, региональной и муниципальной программам.

«Из 53 дорожных объектов в этом году планируют открыть движение на 35», — сказал он.

Также зимой планируется завершить строительство развязки на Каширском шоссе.

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