Российского генерала отстранили от должности

Адвокат Игорь Дюкин заявил, что генерал Вадим Шамарин отстранен от должности заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, Шамарин был отстранен от должности еще в мае.

До этого стало известно, что военные следователи просят 235-й гарнизонный военный суд продлить срок ареста начальнику главного управления связи Вооруженных сил России Вадиму Шамарину, обвиняемому в получении взятки.

26 июня министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 38,8 миллиона рублей против пермского телефонного завода «Телта», чье руководство связано с коррупционным делом Вадима Шамарина.

По данным следствия, Шамарин получил от генерального директора и главного бухгалтера пермского предприятия около 36 миллионов рублей с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и за общее покровительство.

Ранее генерала Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест.