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Военный суд продлил арест генералу Шамарину

Военный суд продлил арест обвиняемому во взятке генералу Шамарину до 21 октября

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Минобороны РФ

Военный суд продлил арест обвиняемому в получении особо крупной взятки генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину до 21 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято судом по ходатайству следствия. Заседание по делу Шамарина проходило в закрытом режиме.

Шамарин занимал пост начальника главного управления связи ВС РФ и заместителя главы Генштаба ВС РФ. В мае 2024 года он был снят с этих должностей и выведен за штат.

21 мая 2024 года стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее Минобороны РФ подало иск на 38 млн рублей к заводу «Телта» из дела генерала Шамарина.

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