Москвичам рассказали о погоде в выходные

Погода в Москве в предстоящие выходные, 20 и 21 июля, улучшится. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом до конца недели в столице будет сохраняться погода с переменной облачностью и кратковременными локальными дождями, предупредила эксперт. По ее словам, минимальная температура воздуха при сохранении северо-западного ветра будет находиться в пределах +15...+17°С, максимальная — +25°С.

«Нужно быть готовым, если в выходные вы выходите на прогулку — лучше запастись зонтиком. Но наиболее вероятны дожди во второй половине субботы и воскресенья. Фон температуры наконец-то приблизится к климатической норме», — уточнила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что «классическая» июльская погода вернется в Москву 21 июля. Эксперт отметил, что пока в столице держится погода, больше характерная для Ростова-на-Дону, Краснодара, а в начале месяца была волгоградская и астраханская температура воздуха.

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