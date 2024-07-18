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Подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержали

СК задержал инженера по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде

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Следователи задержали подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области.

По данным ведомства, подозреваемым стал главный инженер «Концессии водоснабжения». Следствие установило, что в ночь на 5 июля на канализационно-насосной станции сгорел электродвигатель. Также сотрудники МЧС фиксировали превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз. С помощью дополнительного вентилятора удалось снизить концентрацию опасного газа.

На следующий день главный инженер поручил установить на станции дополнительную вытяжную систему, которую доставили и должны были поставить начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника. Однако во время сварочных работ газовоздушная смесь взорвалась, после чего рухнули кровля, стены и перекрытия здания. Под завалами оказались люди.

В суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, заключили в пресс-службе.

Взрыв на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел днем в субботу, 6 июня. По информации Следственного комитета РФ, причиной ЧП стали нарушения при проведении на объекте сварочных работ. Ранения получили пять человек, спасти удалось только троих из них.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Ранее российский школьник нашел боеприпас на полигоне и пострадал от взрыва.

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