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Женщины украли золотые цепочки и проглотили их

В Индии четыре женщины проглотили украденные цепи на 2,5 млн рупий

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Shutterstock

В Индии полиция задержала четырех местных жительниц по подозрению в воровстве драгоценностей на миллионы рупий. Об этом сообщает издание News9 Live.

Инцидент произошел в деревне Нарва в штате Раджастхан во время религиозного праздника. Группа воров, состоящая из четырех женщин и двух мальчиков, во время торжества срывала с гостей золотые цепочки. Местные жители заметили преступников и принялись ловить их. Детям удалось скрыться, а женщины уйти не успели. Толпа удерживала их до прибытия правоохранителей.

Полиция забрала подозреваемых в участок, но вещественных доказательств краж не обнаружила. Тогда стражи правопорядка решили отправить женщин на рентген — снимки показали наличие золотых украшений в желудках всех задержанных. По предварительной информации, стоимость украденных драгоценностей составила около 2,5 млн рупий (более 2,6 млн рублей).

Ранее в Индии арестовали мужчину, которого супруга уличила в многоженстве.

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